CDU fordert Scholz nach Puma-Problemen zum Eingreifen auf

CDU-Generalsekretär Mario Czaja fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, den Umgang mit den Problemen beim Schützenpanzer "Puma" zur Chefsache zu machen. Zwar müsse Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) jetzt aufklären, aber: "Der Bundeskanzler muss sich der Sache ebenso annehmen", sagte Czaja den Sender RTL und ntv.

Czaja weiter: "Wir müssen unserer Bündnisverpflichtung in der NATO auch gerecht werden können." Die Schwierigkeiten beim "Puma" seien unangenehm und peinlich für Deutschland. "Wir hoffen, dass wir da schnell in dieser Woche Klarheit haben." Czaja kritisierte die Verteidigungsministerin deutlich. Aus dem Bundeswehr-Sondervermögen habe sie seit dem Frühsommer nicht eine einzige Ausschreibung hinbekommen, so Czaja. "Sie ist gerade in dieser schwierigen Zeit bei Weitem nicht die richtige in diesem Amt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur