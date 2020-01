Verbot von Dumpingpreisen bei Lebensmitteln prüfen

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter will per Gesetz gegen zu niedrige Lebensmittelpreise vorgehen, um die ökonomische Situation der Bauern zu verbessern. "Klar ist, dass die Bauern auch von ihrer Arbeit leben können müssen", sagte Hofreiter im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag".

In der jetzigen Marktsituation mit de facto nur vier Einzelhandelsketten als Nachfragern funktioniere das klassische Kartellrecht nicht. "Man könnte es aber so ändern, dass die Landwirte sich zusammenschließen dürfen, um Preise unter Erzeugerniveau zu verhindern", sagte Hofreiter dem "Tagesspiegel". Außerdem müsse geprüft werden, "ob Dumpingpreise - also der Verkauf von Lebensmitteln unter dem Erzeugerpreis - verboten werden können". Quelle: Der Tagesspiegel (ots)



Anzeige: