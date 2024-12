Anton Baron (AfD) zur Meldung über die BW-Trends

AfD-Fraktionschef Anton Baron MdL kommentiert die Ergebnisse des neuen BW-Trends von Infratest dimap im Auftrag des SWR wie folgt: „Erfreulich ist, dass wir uns in den Umfragen klar konsolidiert haben und drittstärkste Kraft bleiben. Erfreulich ist zudem, dass die FDP in ihrem Kernland den Einzug in den Landtag verpassen würde, ebenso wie die Sozialisten des BSW.

Baron weiter: "Die Wähler haben wohl recht schnell erkannt, dass es sich hierbei um nichts Anderes als eine Mogelpackung handelt. Gut so! Die Grünen profitieren vom Einmaleffekt Özdemir. Auch dieser wird verpuffen. Dass die Menschen Wirtschafts- und Flüchtlingskrise als wichtigste Probleme ansehen, ist wenig überraschend. Die AfD hat hier die richtigen Lösungen parat. Das werden auch die Bürger in Zukunft merken.“ Quelle: AfD BW