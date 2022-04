Brandner: Aus Umweltaktivisten dürfen keine Umweltterroristen werden!

Die sogenannten „Aktivisten“ der „Letzten Generation“, die bereits mehrfach durch alberne, aber auch gefährliche Aktionen aufgefallen sind, kündigen in einem Brief an die Bundesregierung an, Öl- und Gas-Pipelines abzudrehen.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher, macht deutlich, dass derartige Vorhaben nichts mit einem legalen Protest unter dem Schutzmantel des Grundgesetzes gemein haben: „Die sogenannten Umwelt-Aktivisten radikalisieren sich zunehmend und drohen, zu Ökoterroristen zu werden. Der Weg in den Extremismus ist bereits eingeschlagen.

Die Drohung, nun die Gas- und Ölversorgung lahmlegen zu wollen, ist ein weiterer Schritt in die Richtung einer grünen RAF. Das wird sich auch der Links-Staat nicht gefallen lassen dürfen. Es werden gefährliche Straftaten begangen. Die müssen verfolgt und geahndet und dürfen nicht unter einem grünen Deckmäntelchen toleriert werden“, meint Stephan Brandner wörtlich." Quelle: AfD Deutschland