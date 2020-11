Söder: Grüne in Coronakrise zuverlässiger als FDP

CSU-Chef Markus Söder arbeitet inzwischen lieber mit den Grünen zusammen als mit der FDP. "In der Coronakrise sind die Grünen der deutlich zuverlässigere Partner", sagte Söder der "Bild am Sonntag". "Ich hoffe wirklich nicht, dass am Ende ausgerechnet die Liberalen ein gemeinsames Vorgehen aller demokratischen Parteien für Deutschland verhindern."

Söder spielte damit auf die fehlende Zustimmung der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, in denen die FDP mit regiert, zum Infektionsschutzgesetz an. Kritisch sieht Söder die sogenannte "Ein-Freund-Regel", nach der sich Kinder nur noch mit maximal einem festen Schulkameraden treffen sollen.

"In Bayern gilt eine andere Regel: Es dürfen sich maximal zwei Hausstände treffen, die aber wechseln können. Alles andere ist lebensfremd", so Söder in "Bild am Sonntag". "Es handelt sich um eine vorübergehende Empfehlung. Wir werden bis nächste Woche eine bessere Regelung finden." Bei der Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche will Söder eine Maskenpflicht an allen deutschen Schulen auch im Unterricht durchsetzen. "Wir brauchen eine bundesweite Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer auch im Unterricht."



In Regionen mit se hr hohen Infektionszahlen sollte "im Rahmen einer Hotspot-Strategie Wechselunterricht stattfinden", so der bayerische Ministerpräsident gegenüber "Bild am Sonntag". "Nicht in den Grundschulen oder den Abschlussklassen, aber für ältere Schüler. Das haben wir bereits erfolgreich erprobt. Dort müssen dann aber auch die Prüfungen für die Schüler reduziert werden." Um die Infektionszahlen zu reduzieren denkt Söder auch über Grenzkontrollen nach: "Wir wollen die Grenzen offen halten, aber die Einhaltung der Quarantäne-Einreiseverordnung sollte durch die Bundespolizei besser geprüft werden. Dies könnte durch stichprobenartige Grenzkontrollen erfolgen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur