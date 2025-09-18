Klos (AfD): „Akzeptanz von Vielfalt erodiert“

„Dass die Akzeptanzwerte für woke ‚Vielfalt‘ in Baden-Württemberg nur im Mittelfeld liegen, muss angesichts von Illerkirchberg, Mannheim etc. niemanden verwundern.“ Mit diesen Worten reagiert der migrationspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL auf das aktuelle „Vielfaltsbarometer“ der Bosch-Stiftung.

Klos weiter: „Über ein Drittel der Bürger nimmt ‚Vielfalt‘ bereits als Bedrohung wahr. Vielfalt aber ist kein Wert an sich. Entscheidend ist, ob sie unser Land stärkt oder schwächt. Die Menschen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland erleben tagtäglich, dass ungesteuerte Migration nicht zu mehr Sicherheit, Freiheit und Wohlstand führt, sondern zu Gewalt, Angst und sozialer Überforderung.

Die erwähnten Taten sind keine Randnotizen, sondern Symptome einer falschen Politik, die den Schutz der eigenen Bürger dem Diktat der Vielfalt opfert. Die Bürger Baden-Württembergs haben aber ein Recht auf Sicherheit, kulturelle Identität und soziale Stabilität. Vielfalt ist nur dann ein Gewinn, wenn sie kompatibel ist mit unseren Werten und unserer Ordnung. Ansonsten gilt: Das Wohl des eigenen Volkes hat Vorrang vor ideologischen Experimenten.“

Quelle: AfD BW