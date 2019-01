Wagenknecht: „ZDF und ARD sind Regierungsfunk“

„Aufstehen“ dazu: „Rundfunkbeitrag anheben? Bessere Idee: Einkommen der Fernseh-Intendanten senken!“ Sie wirft die Frage auf, mit welchem Recht ein ARD-Intendant mehr als eine Regierungschefin verdient. Die Frage ist berechtigt, zumal die ARD keinerlei Gewinn erzeugt, sondern von Steuergeldern lebt.

Dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten in ihrer Berichterstattung ausgesprochen einseitig, nämlich obrigkeitshörig sind, betrifft auch die „Aufstehen“-Bewegung. Seit sie sich politisch unkorrekt gegen die anhaltende Einwanderung wendet, lassen ihr ARD und ZDF keine neutrale Berichterstattung mehr angedeihen. Daher fordern Wagenknecht und Co „Bürgermedien statt Regierungsrundfunk“.

Am 15. Februar wird in genau dieser Angelegenheit die Klage gegen die Zahlung des Rundfunkbeitrags (GEZ) in Berlin fortgesetzt ( unzensuriert berichtete).

