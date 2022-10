AfD: Pullover anziehen statt jammern: Großverdiener Schäuble ätzt gegen Steuerzahler!

Und wieder verhöhnt uns ein bestens situierter Spitzenpolitiker vor dem Hintergrund von Inflation und Energiekrise: Wolfgang Schäuble von der CDU, zuletzt Bundestagspräsident, empfiehlt frierenden Bürgern in einem Bild-TV-Interview allen Ernstes: „Dann zieht man halt einen Pullover an. Oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen: Vieles ist nicht selbstverständlich.“ Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Richtig, Herr Schäuble, so Einiges ist nicht selbstverständlich – dass die Bürger zum Beispiel kraft ihrer Hände Arbeit einer dekadenten, abgehobenen Politikerkaste ihren gemütlichen Lebensabend bezahlen und dann auch noch solche schallenden Ohrfeigen hinnehmen. Integrität? Demut vor dem Amt? Beim Personal der etablierten Parteien Fehlanzeige! Stattdessen wird der Staat als Selbstbedienungsladen betrachtet, an dessen Fleischtöpfen man sich hemmungslos gütlich tun kann – während man gegen jene ätzt, die das alles erwirtschaften." Quelle: AfD Deutschland