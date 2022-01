Stark-Watzinger appelliert an Länder: Schulen auch mit Omikron offen halten

Bundesbildungsministerin hofft auf klares Signal der Kultusministerkonferenz am Mittwoch - Schulen "keine Pandemietreiber"

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat vor der Kultusministerkonferenz an diesem Mittwoch an die Bildungsminister der Länder appelliert, weiterhin auf Schulschließungen zu verzichten. "Ich hoffe sehr, dass sich die Kultusministerkonferenz dafür aussprechen wird, die Schulen auch mit Omikron offen zu halten. Wir unterstützen als Bund mit allem, was notwendig ist, um das zu ermöglichen. Die Schulen sind durch Testen, Maskentragen und Hygienemaßnahmen weitgehend sichere Orte. Sie wirken stabilisierend und sind bisher keine Pandemietreiber", sagte Stark-Watzinger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Präsenzunterricht müsse trotz Omikron "absolute Priorität haben". "Wir haben gesehen, dass gerade die Kinder, die besondere Unterstützung brauchen, bei Schulschließungen und Distanzunterricht benachteiligt werden. Es sind erhebliche Lernlücken entstanden. Präsenzunterricht ist daher eine Frage der Chancengerechtigkeit. Wir müssen das Recht auf Bildung, das das Bundesverfassungsgericht noch einmal unterstrichen hat, garantieren", sagte Stark-Watzinger der NOZ. Wichtig sei, dass das Impfen mit mobilen Teams an den Schulen stärker vorangetrieben werde.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)