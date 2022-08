Gender-Stopp sofort! - 7 Tage Deutschland

Der AfD-Podcast diese Woche mit: Stephan Brandner – der stellvertretende AfD-Bundessprecher sagt: Gendern hat auch und vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts verloren. (Ab Minute 08:15)

Gender-Stopp-Aufruf der Sprachwissenschaftler: https://www.linguistik-vs-gendern.de/

Mariana-Harder Kühnel – die stellvertretende AfD-Bundessprecherin meint, mit Kindergeld für EU-Ausländer vom ersten Tag an laden wir nur zum Sozialtourismus ein. (Ab Minute 22:12)

Carlo Clemens – bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag NRW und Mitglied des AfD-Bundesvorstandes, schaut auf die Grundschulen in NRW: An jeder dritten sind Schüler mit Migrationshintergrund inzwischen in der Mehrheit. (Ab Minute 26:32)

Und: Stefan Marzischewski-Drewes, Arzt und AfD-Spitzenkandidat in Niedersachsen, fordert: Wichtige Arzneien müssen wieder in Deutschland hergestellt werden. Hintergrund: Weil Fiebermedikamente für Kinder – Pillen und Säfte – nur noch aus China und Indien kommen und es auf den Transportwegen stockt, sind sie aktuell bundesweit ausverkauft. (Ab Minute 01:16)