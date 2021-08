AfD: Auf eine Abschiebung kommen vier illegale Einreisen!

Es sind mehr Menschen als die Einwohner von Deutschlands sechstgrößter Stadt Stuttgart: 654.757 Personen sind in den vergangenen zehn Jahren illegal nach Deutschland eingereist. Politische Konsequenzen? Praktisch nicht vorhanden. Im Gegenteil: Pausenlos machen Rote und Grüne weiter Stimmung gegen Abschiebungen, während Union und FDP dem Treiben tatenlos zusehen. Dies berichtet die AfD unter Berufung auf einen Bericht in der "Jungen Freiheit".

Weiter berichtet die AfD: Geradezu lächerlich ist demgegenüber die Zahl der Abschiebungen: Im selben Jahrzehnt wurden gerade einmal 169.082 Ausländer abgeschoben – innerhalb eines Jahres waren es also im Durchschnitt nicht einmal 17.000 Personen. Auf eine Abschiebung kamen somit fast vier illegale Einreisen! Dabei zeigen andere europäische Länder, dass man durchaus illegale Migration bekämpfen und Abschiebungszahlen konsequent erhöhen kann – wenn man nur will. Wer möchte, dass auch Deutschland endlich diesen politischen Willen zu einer geordneten Migrationspolitik entwickelt, muss am 26. September mit beiden Stimmen die AfD wählen!

Quelle: AfD Deutschland