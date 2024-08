AfD: Dramatischer Anstieg der Messergewalt: Sichere Bahnhöfe? Nur mit uns!

Neue Zahlen zeigen einen alarmierenden Anstieg der Messergewalt in unserem Land: In den Zuständigkeitsbereichen der Bundespolizei (Bahnhöfe, Flughäfen, Grenzen) gab es im ersten Halbjahr 2024 bereits 430 Messerangriffe. Im gesamten Vorjahr wurden 777 Fälle von Messergewalt verzeichnet, sodass sich bereits jetzt ein deutlicher Anstieg abzeichnet. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Allein an den Bahnhöfen wurde im zurückliegenden Halbjahr 467-mal zugestochen. Diese Zahlen zeigen es überdeutlich: Die Angst fährt mit – bei den Fahrgästen, aber auch beim Zugpersonal. Die Reaktionen der etablierten Parteien spiegeln einen völligen Realitätsverlust wider. Innenministerin Faeser (SPD) fordert von den Kommunen weitere „Waffen- und Messerverbotszonen“ und will das Waffenrecht im Hau-Ruck-Verfahren verschärfen. Die rechtstreuen und friedlichen Bürger sollen weiter gegängelt werden; Messer mit einer Klingenlänge von mehr als sechs Zentimetern sollen in der Öffentlichkeit bereits verboten werden. Die Gewerkschaft der Polizei blamiert sich noch heftiger und fordert ein Netflix-Abo für die freiwillige Abgabe verbotener Messer. Dabei wird um das eigentliche Problem herumgeredet. Nicht die Messer an sich sind das Problem – sonst gäbe es das Problem ja seit Jahrzehnten in Deutschland. Sondern: Die Mehrheit der von der Bundespolizei erfassten Messer-Tatverdächtigen (51,6 %) sind Ausländer. Die Zahl der tatverdächtigen deutschen Staatsbürger mit „Migrationshintergrund“ wird dabei noch nicht einmal erfasst. Wir beteiligen uns nicht an dieser Vernebelungstaktik von Faeser und Co. Wir sprechen aus, was auf der Hand liegt: Sichere Bahnhöfe gibt es nur mit der konsequenten Abschiebung von straffälligen Migranten und Asylbewerbern ohne Bleiberecht! Und: Wir brauchen unsere Polizisten beim Schutz unserer Staatsgrenzen, damit wir sie nicht – zumindest nicht in diesem Ausmaß – in unseren Zügen, Freibädern oder Diskotheken benötigen. Faeser, die SPD, die Ampel, die CDU und das gesamte politische Establishment wollen diese offensichtlichen Tatsachen nicht sehen und benennen. Deshalb muss die AfD schnellstmöglich in die Regierungsverantwortung gewählt werden!" Quelle: AfD Deutschland