Hessische AfD-Fraktion fordert: „Feldmann sollte sofort zurücktreten, nicht erst im Januar“

Zur Rücktrittsankündigung des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann erklärt Robert Lambrou, Vorsitzender der AfD-Fraktion im hessischen Landtag: „Die Ankündigung des Frankfurter Oberbürgermeisters ist unglaubwürdig. Wenn er weiteren Schaden vom Amt und von Frankfurt abwenden will, dann sollte er sofort zurücktreten, nicht noch ein halbes Jahr lang warten und solange die Besoldung eines Oberbürgermeisters beziehen."

Lambrou weiter: "So würde er nicht nur dem Steuerzahler Geld sparen, sondern auch die hohen Kosten eines Bürgerentscheids zu seiner Abwahl.

Was passiert, wenn das Frankfurter Stadtparlament sich auf Feldmanns Ankündigung verlässt, den Abwahlantrag nicht stellt, und Feldmann dann im Januar seine Rücktrittsankündigung zurückzieht? Ein solches Taktieren sollte ihm unmöglich gemacht werden, daher muss der Abwahlantrag in jedem Fall gestellt werden. Wenn Feldmann noch einen Rest Glaubwürdigkeit erhalten will, sollte er sofort zurücktreten."

Quelle: AfD Deutschland