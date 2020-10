Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl 2021 und Kreisparteitag 2020.2

Am heutigen Sonntag trafen sich die Frankfurter PIRATEN im Haus der Jugend am Deutschherrnufer, um ihren zweiten Kreisparteitag in diesem Jahr und die Aufstellungsversammlungen für die Kommunalwahl 2021 abzuhalten.

Durch die gute Arbeit, die bereits im Vorfeld durch die aktiven Mitglieder und den Vorstand des Kreisverbandes geleistet wurde, treten die Frankfurter PIRATEN mit einer Liste von 34 Kandidierenden im Alter zwischen 23 und 76 Jahren zur Wahl der Stadverordnetenversammlung an. Auf Listenplatz 1 wurde der amtierende Stadtverordnete Herbert Förster, auf Listenplatz 2 Pawel Borodan und auf Listenplatz 3 Sebastian Alscher gewählt. Auf den Listenplätzen 4 bis 6 treten Lisa Römer, Yasmin Schulze und Sabrina Schleicher an. Auch für die Ortsbeiräte 1, 2, 3 und 5 wurden Listen aufgestellt. Lothar Krauß, aktuell für die Frankfurter PIRATEN im Ortsbeirat 2, kandidiert als Spitzenkandidat und möchte die Politik der PIRATEN in seinem Stadtteil weiterhin voranbringen. Als Spitzenkandidat für den Ortsbeirat 1 geht Pawel Borodan ins Rennen, für den Ortsbeirat 3 Sebastian Alscher und im Ortsbeirat 5 tritt Stefan Klatt an. Im Anschluss an die Aufstellungsversammlungen fand der Kreisparteitag 2020.2 statt. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: Das Kommunalwahlprogramm 2021. Dieses wurde von den anwesenden PIRATEN einstimmig angenommen. Nun steht einem erfolgreichen Wahlkampf nichts mehr im Wege. "Wir freuen uns sehr, dass wir nun mit starken Kandidierenden und einem attraktiven Programm in die Kommunalwahl 2021 starten. Wir machen den Bürgerinnen und Bürgern in Frankfurt am Main damit ein überzeugendes Angebot mit neuen Impulsen für die Zukunft ihrer Stadt. Auch wenn die Coronakrise sicher besondere Herausforderungen im Wahlkampf mit sich bringt, werden wir die kommenden Monate bis zur Wahl mit frischen Ideen angehen. Man sollte mit uns rechnen", so Martina Scharmann, Vorsitzende des Kreisverbandes der Piratenpartei Frankfurt am Main. Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)