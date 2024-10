Palästinenser-Clan terrorisiert Berlin: Die CDU guckt zu, die AfD schiebt ab!

Es passiert unter den Augen des CDU-geführten Berliner Senats und des tatenlosen CDU-Bürgermeisters: Der rund 300-köpfige palästinensische Barbakh-Clan verprügelt in Berlin Polizisten, feiert Islamisten und hetzt gegen Juden. Und wie reagiert die Senatsverwaltung für Inneres in einer CDU-regierten Hauptstadt? Sie redet sich heraus und behauptet, dass „Rückführungen in die palästinensischen Gebiete grundsätzlich und insbesondere aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten nicht durchführbar“ seien. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In Wahrheit fehlt es einfach nur am politischen Willen, was man schon daran sehen kann, dass der Berliner CDU-Senat für illegale Ausländer einen von der SPD geforderten Abschiebestopp mitgetragen hat. Bezeichnend ist schon die Tatsache, dass die CDU der SPD ausgerechnet das Innenresort überließ. Der Kommentar des CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Throm ist daher der Gipfel der Heuchelei: Throm vergießt Krokodilstränen über die Ampel-Regierung, die „beide Augen vor den massiven Gefahren aus der pro-palästinensischen Szene“ verschließe. Das stimmt natürlich, nur gilt dies in uneingeschränktem Maße auch für die CDU, die unser Land mit der Merkel-Migration in die von ihm beklagte Katastrophe stürzte. Während Throm sich heuchlerisch echauffiert, rollt der Berliner CDU-Senat den Islamisten den roten Teppich aus. In Berlin leben insgesamt 15.786 ausreisepflichtige Ausländer ohne Aufenthaltsrecht, doch im Jahr 2023 wurden davon unter der Ägide der CDU noch nicht einmal ein Zehntel abgeschoben. Der Barbakh-Clan lacht dank dieser CDU-Untätigkeit über unser Land. Der 16-jährige Mohammed Barbakh wurde seit Oktober mehr als 50-mal festgenommen und muss dennoch keine ernsthaften Konsequenzen fürchten. Der 18-jährige Hashim Barbakh feiert im Netz die Hamas und posiert auf einem Foto mit einem Sturmgewehr. Die CDU reagiert darauf gleichgültig – wir nicht: Die AfD wird illegal eingereiste und straffällige Ausländer konsequent abschieben!" Quelle: AfD Deutschland