Niedersachsens Finanzminister offen für Fusion von Landesbanken

Trotz vorläufiger Rettung der NordLB hält Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) eine Konsolidierung des Landesbankensektors immer noch für überlegenswert und sinnvoll. "Die Zahl der Landesbanken in Deutschland ist hoch. Ich bin deshalb offen für einen Fusionsprozess im Bereich der Landesbanken", sagte Hilbers der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Der Prozess sei noch ganz am Anfang, das Land Niedersachsen beobachte ihn aber intensiv. "Für die NordLB ist jetzt aber erst mal wichtig, dass sie neu aufgestellt wird. Alles Weitere kommt später." Wo er die NordLB in dem Prozess sieht, sagte der Minister nicht.

Das Land Niedersachsen hatte jüngst grünes Licht aus Brüssel für die Rettung der Niedersächsischen Landesbank mit 2,3 Milliarden Euro in Form von Eigenkapitalzuschuss, Garantien und Beteiligungen erhalten. "Das war die wirtschaftlichste Variante. Die NordLB ist tief in Niedersachsen verwurzelt. Sie ist eine wichtige Beteiligung des Landes, die wir durch unser Engagement wieder stärken können. Sie ist Partner der niedersächsischen Wirtschaft. Sie unterstützt kleine, mittlere und große Unternehmen bei der Finanzierung von Investitionen", begründete Hilbers das öffentliche Engagement nun in der "NOZ". Als großer Arbeitgeber und Kreditfinanzierer sei die NordLB aus Norddeutschland nicht wegzudenken. "Die NordLB soll sich zukünftig sehr viel stärker auf das regionale Geschäft konzentrieren. Sie wird kleiner werden, aber auch schlagkräftiger und nachhaltig rentabel", sagte Hilbers weiter.

Der Finanzminister sieht die Bank als ein vor allem im norddeutschen Raum verankertes Kreditinstitut, das als Landes- und Universalbank tätig sein soll. "Die Bank hat hohe Kompetenzen in den Bereichen Agrarfinanzierung und bei der Finanzierung regenerativer Energien und im Fahrzeugbau. Davon können die Unternehmen in Norddeutschland und vor allem auch der Mittelstand profitieren. Mit der eingeleiteten Neuausrichtung hat die NordLB Potenzial. Davon bin ich überzeugt", bekräftigte Hilbers.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)