CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: Brauchen jetzt Steuerentlastungen und Investitionen

Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt heute Morgen im Interview beim "Nachrichtensender WELT" zu den gestrigen Beratungen des Koalitionsausschusses: "Wir sehen, dass wir eine sich etwas abschwächende Konjunktur haben."

Dobrindt weiter: "Das sieht man dann auch bei den Steuereinnahmen, die geringer werden. Auch das, die zukünftigen Haushalte, war ja gestern Thema. Uns ist dabei wichtig, dass man jetzt die richtigen Impulse für Wachstum und Dynamik in der Wirtschaft setzt. Und das geht auf der einen Seite damit, dass man Steuerentlastungen umsetzt, sowohl beim Bürger mit dem Soli als auch bei den Unternehmen, und dass man auf der anderen Seite dafür sorgt, dass man Investitionen in Infrastruktur, in Innovationen, das heißt Digitalisierung, fördert, damit wir wieder stärkeres Wachstum kriegen."

Quelle: WELT (ots)