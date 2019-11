Gauland: Die CDU ist keine Volkspartei mehr

AfD-Bundessprecher Dr. Alexander Gauland sieht in der Bezeichnung „Sektierertruppe“ für die Werte Union durch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien (CDU) den Beleg, dass die Zeit der CDU als Volkspartei abgelaufen sei.

Als Konsequenz des anhaltenden Links-Rucks der CDU bleibe den bürgerlichen Konservativen nur noch der Austritt aus der Union und die politische Mitwirkung in der AfD: „Nach Peter Tauber lässt auch seine Parteifreundin Karin Prien keinen Zweifel daran, dass die Zeit der Union als Volkspartei endgültig vorbei ist. Wer den Zusammenschluss der Konservativen in der CDU als ‚Sektierertruppe‘ diskreditiert, will die Union spalten und noch weiter nach links rücken. Es hat die CDU früher ausgezeichnet, dass in ihr unterschiedliche politische Strömungen von christlich über sozial bis hin zu konservativ versammelt waren.



Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei. Mit aller Macht versuchen die Vertreter der Merkel-CDU, die letzten verbliebenen bürgerlich-konservativen Mitglieder und Wähler zu vertreiben, um den Weg für eine Zusammenarbeit mit den Grünen auf Bundesebene freizumachen. Den verbliebenen Konservativen in der CDU bleibt nur noch, die Konsequenzen zu ziehen und sich der bürgerlich-konservativen Alternative AfD anzuschließen. Hier müssen sie nicht fürchten, dass sie mit ihren konservativen Positionen anecken und an den Rand gedrängt werden“, sagt Gauland.

Quelle: AfD Deutschland