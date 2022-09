Thüringens Innenminister warnt vor wachsenden Protesten im Osten

Angesichts steigender Teilnehmerzahlen bei Protesten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung warnt Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) davor, dass Rechtsextremisten diese unterwandern könnten. "Ich gehöre nicht zu denen, die den Teufel an die Wand malen und sagen, es wird Unruhen geben", sagte Maier im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Maier weiter: "Aber ich mache mir Sorgen um die Demokratie, wenn es Rechtsextremisten, Querdenkern, Reichsbürgern und Corona-Leugnern gelingt, diese Proteste zu unterwandern. Das müssen wir verhindern."

In Thüringen hat sich die Zahl der Teilnehmer an den Demonstrationen innerhalb von drei Wochen auf 18.000 verdreifacht. "Meinungsforscher sagen uns, dass das Protest-Potenzial wesentlich größer ist als in der Corona-Krise, weil fast jeder betroffen ist - finanziell", warnte Maier. Seiner Schätzung nach handelt es sich bei etwa einem Drittel um Rechtsextremisten: "Dazu zählen in Thüringen auch AfD-Mitglieder - und entsprechende Trittbrettfahrer", sagte der SPD-Politiker. "Der Rest sind besorgte Bürger, Betroffene, Handwerker und Selbstständige." Auch die Gewerkschaften organisierten ihren Protest.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)