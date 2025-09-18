Iris Nieland: Millionen in Zahlungsnot – Entlastung nur mit AfD-Fraktion

Zur Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 16.09.2025 über Zahlungsrückstände bei Versorgerrechnungen erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete Iris Nieland: „Über 4,2 Millionen Menschen können in Deutschland ihre Rechnungen für Strom, Heizung oder Wasser nicht mehr begleichen – und gleichzeitig hat ein Drittel der Bevölkerung keinerlei Rücklagen für unerwartete Ausgaben."

Nieland weiter: "Diese Kombination macht deutlich, wie dramatisch die Lage vieler Haushalte inzwischen ist. Wenn sich Bürger nicht einmal mehr Grundversorgung leisten können, ist das eine Bankrotterklärung für jede verantwortungsvolle Politik.

Mit dem alternativen Haushalt und dem ,Plan für Deutschland‘ hat die AfD-Bundestagsfraktion längst eine Strukturreform vorgelegt, die für bezahlbare Energie, sinkende Preise und echte Entlastung der Bürger sorgen wird. Unser Ziel ist klar: Jeder Bürger soll mit unserem Konzept mindestens 200 Euro mehr im Geldbeutel haben. Wir müssen sofort handeln.“

Quelle: AfD Deutschland