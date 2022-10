Melnyk in Bombenstimmung: Jubel über Terroranschlag und erneute Beschimpfung Andersdenkender

Auch auf den letzten Metern seiner Amtszeit als Botschafter der Ukraine in Deutschland möchte Andrei Melnyk offenbar als Pöbler in Erinnerung bleiben. Über das Portal Twitter lieferte er erneut Belege – gleich drei an einem Tag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 8. Oktober muss Andrei Melnyk – je nach Blickwinkel – einen sehr guten Tag gehabt haben und/oder mit dem linken Fuß aufgestanden sein. Das Tagesergebnis lautete: "Drei auf einen Streich". So informierte er frühmorgens seine Twitter-Follower über seine sehr persönliche Gefühlslage zu den Ereignissen nach der durch einen Terroranschlag verursachten Explosion auf der Krim-Brücke: "Shaka laka boom boom. Die Befreiung der Krim beginnt JETZT." Shaka laka boom boom 🧨🌉 Die Befreiung der Krim beginnt. JETZT https://t.co/sTVg0hnytG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 8, 2022



Eine für ihn konsequente, neutrale Beobachter jedoch eher irritierende undiplomatische Freude, da nach vorläufigen Berichten drei Menschen bei der Explosion auf der Krim-Brücke getötet wurden. Kurze Zeit später erfolgte die Verbalattacke in Richtung des deutsch-amerikanischen Ökonomen und Publizisten Max Otte. Otte kommentierte auf Twitter die Ereignisse rund um die Meldungen, dass auf ukrainischem Boden mehrfach Ausfälle von Starlink-Satelliten gemeldet wurden. Otte beging jedoch den "Fehler", in seiner Einschätzung Melnyk thematisch einzubauen (Schreibung wie im Original): "Die Ukraine ist völlig abhängig von Elon Musk, der mit Starlink mehr als jeder andere Mensch dazu beigetragen hat, dass das Land nicht überrollt wird. Und Andrij Melnyk sagt zu Musks Friedensplänen: 'Fuck off.' Ob das eine gute Idee ist?" Der ukrainische Diplomat und Verehrer des Nazi-Kollaborateurs und Kriegsverbrechers Stepan Bandera gab daraufhin Max Otte folgende Empfehlung: "Eine gute Idee ist, wenn Sie Ihr rechtsextremes Maul halten und sich um Ihren eigenen Kram kümmern. Wir brauchen Ihre Ratschläge nicht – Max Otte." Eine gute Idee ist, wenn Sie Ihr rechtsextremes Maul halten und sich um Ihren eigenen Kram kümmern. Wir brauchen Ihre Ratschläge nicht @maxotte_says — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 8, 2022



Am Abend ließ dann noch die Linken-Politikerin Ezgi Bilge Güyildar Melnyks Puls ansteigen. Sie wagte es, folgende Frage zu stellen: "Wieso studiert der Sohn von Melynk eigentlich in Berlin und kämpft nicht für sein Land in der Ukraine und unsere Freiheit?" Melnyk – "not amused" – sprach in seiner Antwort jedoch die Linken-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan direkt an: "Hallo, wie tief kann diese proputinsche, stalinistische, menschenverachtende, herzlose, grässliche Partei moralisch noch sinken? Viel Glück bei der morgigen Landtagswahl in Niedersachsen, Ihr Gewissenlose. Kümmert Euch um Euren Linken-Dreck." Привет @dieLinke, wie tief kann diese proputinsche, stalinistische, menschenverachtende, herzlose, grässliche Partei moralisch noch sinken? Viel Glück bei der morgigen Landtagswahl in Niedersachsen, Ihr Gewissenlose. Kümmert Euch um Euren Linken-Dreck @Janine_Wissler @schirdewan https://t.co/kzzmuXEkDM — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 8, 2022



Andrei Melnyk ist noch bis zum 14. Oktober 2022 Botschafter der Ukraine in Deutschland." Quelle: RT DE