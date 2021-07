Paul (AfD): Flutkatastrophe - Danke an die Helfer und Rettungskräfte!

Bestürzt erfahren wir die Nachrichten von der schlimmen Flutkatastrophe in mehreren Teilen Deutschlands. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der vielen Todesopfer und Vermissten, aber auch den Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Und unser Dank gilt all den Helfern und Rettungskräften, die in diesen Stunden Großes leisten.

In Situationen wie diesen zeigt sich, welchen wichtigen und viel zu wenig geschätzten Dienst diese Menschen für unser Gemeinwesen leisten. Die Abgeordneten der AfD-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz sind auf dem Weg in ihre Wahlkreise, um zu unterstützen. Darunter auch Joachim Paul, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, der von der Sondersitzung in Mainz direkt in seinen Wahlkreis nach Koblenz fährt und die Situation am Rhein in nachfolgendem Video beschreibt. Quelle: AfD Deutschland