Kampf um den Landesvorsitz der SPD: Krefelder OB stützt Kutschatys Kandidatur

Im Kampf um den Landesvorsitz der NRW-SPD hat sich der wiedergewählte Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD), hinter SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty gestellt.

"Ich persönlich halte Thomas Kutschaty für außerordentlich geeignet, SPD-Spitzenkandidat zu sein. Partei- und Fraktionsvorsitz in eine Hand zu legen, finde ich in diesem Zusammenhang folgerichtig", sagte Meyer der Düsseldorfer Rheinischen Post (Freitag). Aus der Kommunalwahl in NRW könne man lernen, dass die SPD da stark sei, wo Personalfragen geklärt seien und man frühzeitig und glaubwürdig auftrete: "Deshalb ist es richtig, wenn die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl jetzt geklärt wird", sagte Meyer.



Fraktionschef Kutschaty hatte am Donnerstag angekündigt, dass er für den Landesvorsitz kandidieren will - ebenso wie zuvor der amtierende Landesvorsitzende Sebastian Hartmann. Die Wahl gilt als Vorentscheidung für den Posten des SPD-Spitzenkandidaten bei der kommenden Landtagswahl 2022.

