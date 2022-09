Atomkraft-Reserve stößt bei Naturschutzring auf deutliche Kritik

Der geplante Reservebetrieb der zwei noch aktiven Atomkraftwerke in Süddeutschland ist beim Deutschen Naturschutzring (DNR) auf klare Ablehnung gestoßen. "In Frankreich fallen baugleiche Atomreaktoren aus Sicherheitsgründen aus - in Deutschland laufen sie nur noch, weil keine grundlegende Sicherheitsprüfung stattfindet", sagte DNR-Präsident Kai Niebert der "Rheinischen Post".

Zweitens würden die mutmaßlichen Anschläge auf die Gasleitungen in der Ostsee zeigen: "Auch kritische Infrastruktur ist nicht mehr sicher", sagte Niebert und fügte an: "Drittens zeigt der Stresstest der Netzbetreiber, dass die AKW nur einen marginalen Beitrag zur Versorgungssicherheit liefern. Damit wird deutlich: In den sich verstärkenden Krisen weiter auf die Atomkraft zu setzen ist energiepolitisches und sicherheitspolitisches Harakiri", so Niebert weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur