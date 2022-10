Tino Chrupalla: Wurde auf die Freundschafts-Pipeline ein Anschlag verübt?

In der Druschba-Pipeline, die von Russland nach Deutschland Öl transportiert, ist an einem der beiden Stränge in Polen ein Leck aufgetreten. Dazu erklärt Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland: „Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ist wichtige Energieinfrastruktur beschädigt. Die Bundesregierung muss mit Nachdruck dafür sorgen, dass Polen aufklärt."

Chrupalla weiter: "Wurde auch auf die Freundschafts-Pipeline ein politisch motivierter Anschlag verübt? Gibt es einen Zusammenhang zum Anschlag auf Nord Stream? Deutschland darf nicht tatenlos zusehen, wie wertvolle und lebenswichtige Infrastruktur zerstört wird.“ Quelle: AfD Deutschland