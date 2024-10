AfD: Immer mehr illegale Flug-Einreisen aus Bulgarien: Schluss mit offenen Grenzen!

Was hatten uns Faeser und Scholz nicht alles versprochen: Man wolle Maßnahmen gegen unkontrollierte Massenmigration ergreifen, die Zahl der Abschiebungen erhöhen und die Grenzen besser schützen. Doch all diese verbalen Luftnummern werden von der Realität konterkariert: Die Zahl der illegalen Einreisen explodiert auch über den Flugweg. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Gegenüber dem vergangenen Jahr verzeichnet die Bundespolizei bei illegalen Flug-Einreisen aus Bulgarien ein Plus von sage und schreibe 240 Prozent – das ergab eine parlamentarische Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess. Auch aus Rumänien strömen immer mehr illegale Migranten per Flugzeug nach Deutschland. „Es sind insbesondere angebliche Flüchtlinge aus muslimischen Ländern, die Rumänien und Bulgarien bereits in der Vergangenheit als Einfallstor nach Deutschland genutzt haben“, bilanziert Hess. Der Abgeordnete erinnert daran, dass rumänische und bulgarische Staatsbürger in Deutschland überproportional oft mit Straftaten auffallen. „Deshalb muss Schluss sein mit der naiven Politik der offenen Grenzen“, sagt Hess. Wer die Realität beim Thema Migration verleugnet, der trage „zur völligen Destabilisierung unseres gesamten Kontinents“ bei. Egal ob auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg: Wir müssen illegale Einwanderung unterbinden und verhindern, dass wir von einem Nationalstaat in ein bloßes Siedlungsgebiet umgewandelt werden. Mit den etablierten Parteien ist ein solcher politischer Kurswechsel nicht möglich – auch nicht mit dem BSW, wie die jüngsten Positionierungen der Scheinopposition beweisen. Nur mit der AfD wird sichergestellt, dass illegale Einwanderer ihre Flugrichtung ändern müssen – nämlich in Richtung Heimat." Quelle: AfD Deutschland