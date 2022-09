AfD: Deshalb gehen wir am 08. Oktober auf die Straße!

Während den Deutschen das Geld durch die Finger rinnt und nichts mehr zum leben bleibt, schwört der Grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir Stein und Bein, dass die Ernährungssicherheit für ihn absolute Priorität habe. Der gleiche Minister, der Hühnern Warnwesten anziehen will, um sie vor dem Habicht zu schützen – während er Bauern verbietet, alle verfügbaren Flächen für die Produktion zu nutzen.

Längst gehen Bäcker, Metzger, Landwirte und viele andere Betriebe in die Pleite. Längst ist klar, dass das Essen zum Luxus wird. Was nun, Herr Özedemir? Er hat offensichtlich keine Ahnung. Wir schon. Und deshalb gehen wir auf die Straße – am 8. Oktober in Berlin. Unser Land zuerst!

Unterstütze jetzt die AfD-Demonstration am 8. Oktober 2022: Grafikpaket herunterladen und Inhalte verbreiten!

Quelle: AfD Deutschland