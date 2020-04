Pistorius sieht Chance zu möglichen Lockerungen für den Breitensport ab dem 4. Mai

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sieht die Chance zu möglichen Lockerungen für den Breitensport in der Corona-Krise nach dem 4. Mai. "Wenn das Infektionsgeschehen sich weiter so entwickelt, wie es aktuell der Fall zu sein scheint, können sich die Sportminister vorstellen, dass ab dem 4. Mai Freiluftsportanlagen wieder geöffnet werden", sagt der SPD-Politiker in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Am Montag hatte die Sportministerkonferenz neben der Frage eines Neustarts des Profifußballs auch über den Breitensport diskutiert. Der Besuch von Freiluftsportanlagen solle laut Pistorius unter besonderen Auflagen geschehen. "Keine Gastronomie auf Golfplätzen und Tennisanlagen. Keine Nutzung der Umkleiden und Duschen. Und es muss kontaktfreier Sport bleiben", so Pistorius: "Was im Profifußball durch kostenintensive Konzepte abgesichert werden kann, das kann man im Amateurfußball oder Hockey nicht gewährleisten. Es wird keinen Wettkampfbetrieb und keinen Kontaktsport geben können. Alles unter dieser Schwelle sollte wieder geöffnet werden." Der Deutsche Olympische Sportbund und die Fachverbände sind laut Pistorius gerade dabei, "Konzepte zu erarbeiten, wie Trainingsbedingungen aussehen können, damit die Sportvereine, wenn es dazu käme, am 4. Mai genau wissen, worauf sie sich beziehen können". Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)