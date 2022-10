Chaospolitik: Rot-grüne Regierung wischt ganze Branchen von der Landkarte

Die Anzahl der Insolvenzen im September hat nach der Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) dessen eigenen Erwartungen weit übertroffen. Statt den noch im August vorausgesagten 25 Prozent des IWH, sind es nun 34 Prozent über dem Vorjahreswert.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Matthias Lieschke, stellt fest: „Wir erleben gerade, wie ganze Branchen von der Landkarte Sachsen-Anhalts gewischt werden. Süßwarenhersteller Bodeta aus Oschersleben mit 120 Mitarbeitern hat Ende September Insolvenz angemeldet.



Gerade sind die Schwierigkeiten des Schokoladenherstellers Wergona mit ca. 500 Arbeitsplätzen in Wernigerode bekanntgeworden. Die unheilvolle Politik der Koalition hat die Wirtschaft unseres Landes in eine Abwärtsspirale gestoßen. Mit Nachbessern und Abpuffern ist da nichts getan. Darum fordern wir im Oktober-Plenum mit aller Deutlichkeit eine wirtschaftspolitische Kehrtwende einzuleiten. Die Energie- und Inflationskrise muss an ihren Ursachen bekämpft werden.“

Der AfD-Antrag „Wirtschaftspolitische Kehrtwende sofort einleiten! Ursachen der Energie- und Inflationskrise bekämpfen!“ ist hier nachzulesen

Quelle: AfD Deutschland