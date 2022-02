dieBasis: Nachruf für Boris Pfeiffer

Wir trauern in tiefen Gedanken um unser Mitglied, den frühreren In-Extremo-Dudelsack- und -Schalmeispieler Boris Pfeiffer, genannt „Yellow“ Pfeiffer. Er wurde 53 Jahre alt. Boris nahm an einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Wandlitz teil, als die Polizei die sich auf dem Rückweg befindliche Gruppe mit Fahrzeugen einkesselte. Boris Pfeiffer erlitt nach dem Beginn der Polizeikontrollen auf einer Treppe einen Zusammenbruch. Dies schreibt die Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) in ihrer Pressemitteilung.

Weiter schreibt dieBasis: "Entgegen anders lautender Berichte hatte er nicht zuvor versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Laut Zeugenaussagen ließ die Polizei eine Krankenschwester, die sich ebenfalls unter den Demonstranten befand, nicht zu Boris, um ihm medizinische Hilfe zu leisten. Boris Pfeiffer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb. Damit ist zum wiederholten Male ein Mitglied einer Demonstration, das sich aus persönlicher Motivation einem friedlichen und legitimen Protest angeschlossen hatte, auf tragische Weise ums Leben gekommen. In Extremo: „Frei zu sein (Official Video)“ (Youtube)

In Extremo: „Merseburger Zaubersprüche (Lyrics)“ (Youtube) Quelle: Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)