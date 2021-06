Baerbock macht Sprit noch teurer - AfD: Mobilität muss für alle erschwinglich sein.

Sie nutzen Ihr Fahrzeug beruflich? Sie pendeln? Sie wohnen in einer ländlichen Region? Sie fahren einfach gerne Auto? Dann dürfen Sie auf keinen Fall die Grünen wählen! Die Verbotspartei mit blätterndem Öko-Anstrich hat bereits verkündet, dass im Fall einer grünen Regierungsbeteiligung der Benzinpreis um nochmal mindestens 16 Cent/Liter steigen soll. Erstmal.

Hunderttausende Deutsche sind zwingend auf das Auto angewiesen. Grüne wie Baerbock, die offensichtlich keine Ahnung haben, wie Deutschland außerhalb der Großstädte aussieht, behaupten, so das „Klima retten zu wollen“. In Wirklichkeit treffen solche wirren Pläne – wie so oft – nur die kleinen Leute, die am Monatsende bald gar nichts mehr übrig haben, weil die etablierte Politik sie ausnimmt und schröpft. Mit der AfD bleibt Mobilität erschwinglich. Für alle. Wir machen Deutschland wieder normal!

Quelle: AfD Deutschland