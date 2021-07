Grünen-Landesvorsitzende Neubaur gegen generelle Impfpflicht aber offen für Einschränkungen für Ungeimpfte

Die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur zeigte sich gegenüber der in Essen erscheinenden Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Montagausgabe) offen für Einschränkungen für Ungeimpfte: "Eine Impfpflicht für die breite Bevölkerung halte ich für falsch. Es muss aber klar sein, dass in bestimmten Bereichen die doppelte Impfung mehr Möglichkeiten eröffnet - zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen", so Neubaur.

Wer sich impfen lasse, schütze nicht nur sich selbst, sondern auch andere. "Das ist gelebte Solidarität mit denen, die sich beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder schlicht zu jung sind" betonte die Grünen-Politikerin. Neubaur forderte zudem eine "signifikante" Erhöhung des Tempos der Impfkampagne: "Das bedeutet: bessere Aufklärung, direktere Ansprache, mehr mobile Angebote".

Quelle: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung (ots)