Urban: ‚Nee‘ zu Burka & Co: Wann macht Deutschland es den Niederlanden nach?

Der AfD-Landesvorsitzende in Sachsen, Jörg Urban, begrüßt es, dass in den Niederlanden ab sofort keine Form von gesichtsbedeckender Kleidung in öffentlichen Einrichtungen getragen werden darf.

Burkas, Schleier oder Integralhelme und Sturmhauben sind seit dem 1. August 2019 nicht mehr in Schulen, Krankenhäusern, Ämtern oder auch Bussen und Bahnen erlaubt. Als einzige der im Bundestag und den Landesparlamenten vertretenen Parteien in Deutschland tritt die AfD für ein ähnliches Verbot in Deutschland ein, was jedoch stets von den anderen Parteien abgelehnt wird. „Immer mehr Länder in Europa wehren sich gegen die schleichende Islamisierung und setzen deutliche Zeichen. Bereits im August 2016 brachte die AfD-Fraktion den Gesetzentwurf (Drs 6/6124): ‚Gesichtsverschleierung im öffentlichen Raum‘ mit dem Ziel ein: Das Tragen einer Gesichtsverschleierung oder Gesichtsbedeckung im öffentlichen Raum zu untersagen. Dieser Antrag wurde von den Altparteien abgelehnt. Auch die einst konservative sächsische CDU lehnte ab, und offenbarte damit ihre Abkehr von christlichen Werten hin zu einer Multi-Kulti-Gesellschaft, die eine Islamisierung in Sachsen begünstigt“, sagt Urban. Quelle: AfD Deutschland



