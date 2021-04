Joana Cotar rechnet sich gute Chancen für die AfD-Spitzenkandidatur aus

Im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagte Cotar am Rande des AfD-Parteitags: "Ich gehe davon aus, dass ich gute Chancen habe. Ich habe viel Rückenwind in der Partei, den ich spüre, viele Leute, die mir die Daumen drücken, die für mich wählen werden." Zuvor hatten die Delegierten entschieden, dass die AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl per Mitgliederentscheid gewählt werden sollen. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hatte Cotar ins Spiel gebracht.