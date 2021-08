61 % der Deutschen: ARD und ZDF berichten „zu positiv“ über Merkel!

Die Stimmung kippt gegen die Merkel-Propaganda! Wie eine repräsentative Umfrage des INSA-Instituts jetzt ergab, halten 61 Prozent der Bürger die öffentlich-rechtliche Berichterstattung über Bundeskanzlerin Angela Merkel für „zu positiv“. Es ist eine schallende Ohrfeige für den Staatsfunk und zeigt, wie groß der Unmut parteiübergreifend ist. Dies berichtet die AfD unter Verweis auf eine Umfrage bei "BILD".

Weiter berichtet die AfD: Nur noch 45 Prozent sind laut derselben Umfrage der Meinung, dass ARD und ZDF „alles in allem ausgewogen“ berichten würden. Dabei hatte ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht die dreiste GEZ-Erhöhung auch damit begründet, dass es in Zeiten von Falschnachrichten besonders wichtig sei, „sorgfältig recherchierte Informationen“ präsentiert zu bekommen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten“. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre – beenden wir endlich den GEZ-Zwang!

Bild.de: „So tendenziös berichten ARD und ZDF.“

Quelle: AfD Deutschland