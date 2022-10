Farle fordert Untersuchungsausschuss: "Seit Impf-Beginn ungewöhnlich hohe Übersterblichkeit"

Der Bundestagsabgeordnete Robert Farle (fraktionslos) hat am Freitag gefordert, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einen Corona-Untersuchungsausschuss geladen werden und zurücktreten müsse, da dieser ein "Pharmalobbyist" sei, der nötige Untersuchungen vernachlässige.

Weiter berichtet RT DE: "Zudem sei es dringend notwendig, die "seit Beginn der Impfkampagne in vielen Ländern zu verzeichnende hohe Quote einer ungewöhnlich hohen Übersterblichkeit, die mit den offiziell nachgewiesenen COVID-19-Sterbefällezahlen nicht erklärt werden kann", zu untersuchen.



Farle ergänzte: "Seit Beginn der Impfkampagnen herrschen Übersterblichkeitsraten von mehr als 10 Prozent in Deutschland, der EU, den USA, Großbritannien, der Schweiz und weiteren Staaten. Es gibt Zeitungsmeldungen von über 1.000 kollabierten, gut trainierten jungen Sportlern, von denen 800 seit Beginn der Impfkampagne gestorben sind. Im Pandemie-Jahr 2020 gab es in Deutschland keine Übersterblichkeit."

Quelle: RT DE