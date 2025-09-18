Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Von Strom bis Miete: Grüne schlagen Entlastungspaket für Alltagspreise vor

Von Strom bis Miete: Grüne schlagen Entlastungspaket für Alltagspreise vor

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 07:08 durch Sanjo Babić
Wahlkampfrede, Wahlversprechen und gelogen (Symbolbild)
Wahlkampfrede, Wahlversprechen und gelogen (Symbolbild)

Bild: Roland Tichy / Eigenes Werk

Wie dts über FinanzNachrichten.de berichtet, wirbt die Grünen-Fraktion laut RND für ein Maßnahmenbündel von günstigeren Stromtarifen bis zum Familienticket beim Deutschlandticket.

Der Entwurf liest sich wie eine Antwort auf viele Alltagsrechnungen: günstigerer Strom durch dynamische Tarife und Smart Meter, Entlastung bei Mobilität durch ein Familien-Deutschlandticket, dazu kostenloses Schul- und Kitaessen. Ergänzend kündigen die Grünen eine Preisaufsicht für Grundnahrungsmittel an sowie Instrumente gegen die Mietdynamik – etwa mehr Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau, Eingriffe bei Indexmieten und eine Nebenkostenbremse.

Ob der „Pakt“ trägt, entscheidet sich an zwei Punkten: Finanzierung und Wirkungskette. Ohne klare Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern bleibt manches Wunschliste; ohne gezielte Hilfen für die, die am stärksten belastet sind, verpufft der Effekt. Zugleich ist der politische Impuls erkennbar: Die Fraktion will eine breite Entlastungsdebatte eröffnen, die soziale Balance und wirtschaftliche Vernunft verbindet.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ferrat in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige