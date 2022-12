24. Türchen im AfD-Adventskalender: Für leuchtende Kinderaugen statt Familien in Armut!

Weihnachten ist, wenn man im Kreise geliebter Menschen innehalten und durchatmen kann. Wenn man sich auf die wahren Werte des Lebens besinnt und alles viel festlicher und heller wirkt als sonst. Zwei Mal hat man uns diese unschätzbar wertvolle Zeit schon genommen: Zuerst wurde alles zugemacht, dann wurden wir unter Gewaltandrohung davon abgehalten, uns zu besuchen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Und auch in diesem Jahr will man uns die Festtage vergällen: Strom sparen, Heizung aus und statt Festtagsbraten am besten vegan vor sich hinvegetieren. Geschenkideen? Taschenlampe, Kurbelradio, Dosennudeln.

Wir nehmen das nicht hin! Wir wollen die Augen unserer Kinder leuchten sehen, so wie es sich zu den Feiertagen gehört. Wir wollen, dass die Familie endlich wieder unter dem Weihnachtsbaum zusammenkommt. Dass alte Bande neu geknüpft werden. Dass man sich aussöhnt, wo es erforderlich ist, und dass man zusammenrückt, überall, wo es möglich ist. Wir wollen, dass die Wünsche unserer großen und kleinen Bürger in Erfüllung gehen und nicht die kranken Sozialismusfantasien der Ampelpolitiker. Wir wollen feiern ohne Kriegsgetöse, Sparpredigten und Selbstkasteiung! Also: Fernseher aus, Weihnachtslichter an und es sich in der guten Stube gemütlich gemacht. Und die Rute für jeden, der das infrage stellt."

Quelle: AfD Deutschland