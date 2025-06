Rüdiger Lucassen: Pistorius wird seine Ziele nur mit der Wehrpflicht erreichen können

Zum heutigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister und den Äußerungen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, wonach ein Aufwuchs der Bundeswehr um bis zu 60.000 Soldaten erforderlich sei, erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen: „Pistorius wird den personellen Aufwuchs der Bundeswehr ohne die Reaktivierung der Wehrpflicht nicht erreichen."

Lucassen weiter: "Schon die alte Zielgröße von 203.000 aktiven Soldaten wird seit Jahren verfehlt. Die Bundeswehr stagniert bei rund 180.000 Soldaten, die Truppe vergreist und die Reserve ist in einem desolaten Zustand. Auch der x-te Versuch, durch kosmetische Maßnahmen und Imagekampagnen neue Bewerber zu gewinnen, wird scheitern – wie schon bei seinen drei Vorgängerinnen.

Die AfD-Bundestagsfraktion fordert seit 2017 die Rückkehr zur Wehrpflicht als Fundament einer verlässlichen Personalgewinnung und für die Rückbindung unserer Streitkräfte an das Volk. Sicherheit ist aber eine gesamtstaatliche Aufgabe und beschränkt sich nicht nur auf die Bundeswehr. Für die Gesamtverteidigung Deutschlands braucht es zugleich massive Anstrengungen im Bereich des Zivilschutzes, Investitionen in den Schutz kritischer Infrastruktur, eine Stärkung unserer nationalen wehrtechnischen Industrie sowie Investitionen in Wehrforschung und Entwicklung. Vor allem aber muss der Staat die geistige Wehrhaftigkeit seiner Bürger wieder fördern. Gerade hier leistet die Wehrpflicht einen unverzichtbaren Beitrag.“

Quelle: AfD Deutschland