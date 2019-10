Dreyer zieht nach SPD-Regionalkonferenzen Bilanz

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat nach dem Abschluss der Regionalkonferenzen zur Vorstellung der SPD-Vorsitzkandidaten Bilanz gezogen. Die Diskussion um den Verbleib in der Großen Koalition habe überraschend auf den Regionalkonferenzen der SPD eine "untergeordnete Rolle gespielt", sagte Dreyer der RTL/n-tv-Redaktion.

An den Rückfragen habe man gesehen, "da war die GroKo wirklich ein Thema unter vielen, aber keines, was Priorität hat". Dreyer begrüßte diese Erkenntnis, weil sie immer der Auffassung gewesen sei, "nicht eine Regierungskonstellation entscheidet darüber, in welchem Zustand die SPD ist". Man müsse Stärke ausstrahlen, völlig unabhängig davon, mit wem man regiere.

Quelle: dts Nachrichtenagentur