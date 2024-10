Staatssekretär Kellner unterstützt Kanzlerkandidatur Habecks

Michael Kellner (Grüne), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hält Minister Robert Habeck (Grüne) trotz der aktuell schlechten Wirtschaftslage für den richtigen Kanzlerkandidaten für seine Partei. "Ja, er ist der richtige Kanzlerkandidat", sagte der Grünen-Politiker der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv.

"Wissen Sie, wenn Sie regieren, machen Sie Fehler. Aber wir haben auch vieles richtig auf den Weg gebracht", erläuterte er. Bei der Energiewende gehe es voran, es gebe einen massiven Zubau von erneuerbaren Energien und man habe es geschafft, bei der Planungsbeschleunigung wirklich voranzukommen.



"Wir haben vieles auch auf der Habenseite", so Kellner. "Und Robert Habeck ist jemand, wenn ich mir das anschaue im Vergleich zu Friedrich Merz oder auch Olaf Scholz, dann ist er wirklich ein starkes Angebot."



Der Netto-Windkraftzubau in Deutschland bleibt aktuell hinter dem Ziel der Bundesregierung zurück, während bei der Solarenergie eine Übererfüllung des Plans zu erwarten ist. Bislang wurden 2024 insgesamt 1,6 der geplanten 6 Gigawatt an Windenergie zugebaut, bei der Solarkraft sind es 11,1 der geplanten 13 Gigawatt. Deutlich besser sieht es bei den Baugenehmigungen aus: Insgesamt 1.998 Windräder wurden im laufenden Jahr genehmigt, nachdem 2024 bislang 415 Windräder ans Netz gegangen sind.

Quelle: dts Nachrichtenagentur