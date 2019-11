Grütters: Kunstraub in Dresden ist entsetzlich und schockierend

Die Kulturbeauftragte der Bundesregierung, Monika Grütters (CDU), sei wegen eines Kunstraubes, bei dem drei Juwelengarnituren am Montagmorgen aus dem Grünen Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses geraubt worden, bestürzt.

"Dieser Kunstraub ist entsetzlich und schockiert uns alle", sagte Grütters am Montag dem Fernsehsender RTL. Sie habe mit Michael Kretschmer (CDU), dem Ministerpräsidenten von Sachsen, telefoniert und sei ihm sehr dankbar, dass er eine Sonderkommission eingerichtet habe. "Wir hoffen auf einen schnellen Fahndungserfolg, denn in solcher Raub trifft die Kulturnation Deutschland ins Herz. Das sind ja Stücke von hoher nationaler Identitätsstiftender Wirkung", sagte die Kulturbeauftragte der Bundesregierung. Der Raub hatte sich gegen 5 Uhr am Montagmorgen ereignet. Die Täter stiegen durch ein Fenster in das Residenzschloss ein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur