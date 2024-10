Arbeitgeber werfen Lauterbach "Nettoklau" vor

Angesichts des drohenden Rekordanstiegs der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kritisiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) scharf und wirft ihm Tatenlosigkeit vor.

"Der Nettoklau nimmt immer dramatischere Formen an", sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter der "Bild" (Donnerstagausgabe). "Die Zuständigen legen die Hände in den Schoß. Dieser Beitragsschock ist eine Strafsteuer auf Arbeit in Deutschland."



Kampeter forderte Lauterbach auf, den Beitragsanstieg in den Sozialkassen zu stoppen. "Herr Lauterbach ist aufgefordert, Reformen nicht nur anzukündigen, sondern endlich zu handeln. Ausgaben runter, Wettbewerb stärken, Eigenverantwortung ernst nehmen und keine neuen Versprechungen machen", so der BDA-Hauptgeschäftsführer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur