AfD-Fraktion will Thüringen zum familien- und kinderfreundlichsten Bundesland machen!

„Der demografische Niedergang dauert in Thüringen seit über drei Jahrzehnten an. Vielen Worten sind nie Taten gefolgt, weil das Thema ‘Familie’ leider politisch kontaminiert worden ist und jeder, der einer pronatalen Bevölkerungspolitik das Wort redet, sofort in die Nähe der Mutterkreuzideologie gerückt wird,“ bemerkt Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Thüringen.

Für die AfD-Fraktion Thüringen steht fest: Debatten um ein Elternteil 1 und 2, Werbung für Abtreibungen oder die Klimaschädlichkeit von Kindern spiegeln eine Kultur des Todes und der Zukunftslosigkeit wider. Dem demografischen Niedergang darf auch nicht hinterherreformiert werden bis die Letzten das Licht ausmachen. Wir brauchen die demografische Wende, die durch eine neue Wertschätzung für Kinder und Familien und finanzielle Anreize zum Kinderkriegen eingeleitet wird. „Mit dem Thüringer Begrüßungsgeld und dem Schülerbonus wollen wir den Freistaat zum familien- und kinderfreundlichsten Bundesland machen. Wir stellen die Belange der Familien in den Vordergrund und leiten mit unserer Offensive den dringend nötigen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik ein.“ Quelle: AfD Deutschland