Vohl (AfD): Das neue Grundsteuergesetz wird viele Bürger zusätzlich belasten!

Zu der gestern verabschiedeten Neuregelung der Grundsteuer, erklärt Bernd Erich Vohl, AfD-Abgeordneter im hessischen Landtag: „Das neue Grundsteuergesetz wird für einen Großteil der Mieter und Eigenheimbesitzer in Hessen erhebliche finanzielle Mehrkosten mit sich bringen."

Vohl weiter: "Schon der bisherige ungebremste Anstieg bei der Grundsteuer hat zurecht zu erheblicher Unruhe und Protesten in der Bevölkerung geführt. Trotzdem sollen mit der Reform daraus keine Konsequenzen gezogen werden.

Obwohl in den letzten Jahren in unserem Bundesland die Belastung durch die Grundsteuer B im bundesweiten Vergleich extrem angestiegen ist, weigert sich Schwarz-Grün immer noch beharrlich, eine Obergrenze für die Hebesätze einzuführen. Statt gesetzlicher Höchstsätze setzen die Vertreter der Landesregierung lieber auf Appelle und unverbindliche Vorgaben. Dadurch sind insbesondere junge Familien, die sich durch eigenen Wohnraum an einen Wohnort binden möchten, auch weiterhin einer hohen Willkür ausgesetzt.“

Quelle: AfD Deutschland