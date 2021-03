Georg Pazderski: Ewigen Lockdown beenden!

In seiner Rede im Berliner Abgeordnetenhaus rechnet der AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski mit der Corona-Politik des rot-rot-grünen Senats ab. Willkür, Widersprüchlichkeit, absurde Vorschriften, planloses Handeln, Unzuverlässigkeit und fehlende Strategie sind nur einige der Vorwürfe, weshalb das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung – laut einer gestern in der FAZ veröffentlichten Allensbach- Umfrage – auf mittlerweile 30 % abgesunken ist.

Alles das haben wir als AfD schon vor Monaten angeprangert. Reaktion des „R2G“-Senats: Keine. Sehen Sie hier die Rede als Video:

Quelle: AfD Deutschland