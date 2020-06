Chrupalla: Abwanderung von Deutschen stoppen!

Die Zahl der ins Ausland abgewanderten deutschen Staatsbürger übersteigt die Zahl der nach Deutschland eingewanderten deutschen Staatsbürger um 58.000. Damit bleibt die Nettoabwanderung auf dem Vorjahresniveau. Dies gab das Statistische Bundesamt am 29. Juni 2020 bekannt.

Dazu sagt AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla: „Die gleichbleibenden Zahlen zur Zu- und Abwanderung deutscher Staatsbürger beunruhigen mich. Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder 58.000 von ihnen gegen eine Zukunft in Deutschland entschieden. Diese Zahl muss uns ein Alarmsignal sein, das Ruder in Deutschland endlich herumzureißen. Wir können es uns nicht leisten, weiter Ärzte und Ingenieure an das Ausland zu verlieren. Ihnen müssen wir im Land Perspektiven bieten, mit guten Arbeitsbedingungen und steuerlichen Entlastungen. Kein Staat der Welt kann es sich leisten, seine Staatsbürger so zu vergraulen. Es ist höchste Zeit, Deutschland wieder lebenswert und sicher zu machen!“

Quelle: AfD Deutschland