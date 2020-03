Drogenbeauftragte appelliert wegen Corona zum Verzicht auf Rauchen

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat die Bundesbürger aufgefordert, angesichts der Coronavirus-Epidemie mit dem Rauchen aufzuhören. "Es ist erwiesen, dass insbesondere Raucher zu einer Risikogruppe gehören", sagte die CSU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Raucher liefen Gefahr, an wesentlich schwereren Lungenentzündungen durch den neuartigen Erreger Covid-19 zu erkranken, als Nichtraucher. Raucher sollten deswegen ihr Verhalten dringend ändern, so die Drogenbeauftragte. "Hören Sie jetzt auf zu rauchen - es ist höchste Zeit", so Ludwig.

Quelle: dts Nachrichtenagentur