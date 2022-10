"Inkompetent, heuchlerisch und verlogen" – Sahra Wagenknecht über die Grünen

Die Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht warnt vor grüner Außenpolitik. Sie äußerte sich in ihrer Sendung "Bessere Zeiten – Wagenknechts Wochenschau" über etwaige Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, wobei es scheinbar keine Rolle spielt, dass dieses Land einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Jemen führt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie führt aus, dass die Grünen mit ihrer Politik, die von zwei Schlüsselressorts in der aktuellen Ampel-Regierung gebildet wird, dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zusammenbricht und dies dazu führen wird, dass in absehbarer Zeit viele Unternehmen aus dem Mittelstand ihre Produktion einstellen müssen oder in das günstigere Ausland, vorzugsweise die USA, abwandern werden.

Auch die Tatsache, dass nun "schmutzige Braunkohlekraftwerke" wieder an das Netz genommen werden und von den USA "Klima zerstörendes Fracking-Gas" gekauft wird, zeige, dass es den Grünen in erster Linie nicht um die Rettung des Klimas gehe, sondern vorrangig darum, die Interessen der USA umzusetzen. Wagenknecht betont am Ende ihres Wochen-Statements, dass sie "empört" ist über diese Politik und hoffe, dass diese Regierung schnell abgewählt wird."

Quelle: RT DE