SPD-Wirtschaftsforum will bessere Bedingungen für Investitionen

Der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums will bessere Rahmenbedingungen für private Geldgeber und die öffentliche Hand, um stärker und wirksamer in die Infrastruktur Deutschlands investieren können.

"Das ist entscheidend, damit wir den Investitionsstau auflösen und die Digitalisierung sowie Dekarbonisierung vorantreiben können", sagte Matthias Machnig der "Welt am Sonntag". Die Unternehmen wollten investieren, die Wirtschaft warte auf Vorgaben, damit sie die geplanten Investitionen auf die Straße bringen kann, so Machnig. Um diese Bereitschaft zu stärken, müssten die Abschreibungsbedingungen verbessert und die Verlustrückträge großzügiger gestaltet werden. Das stärke die Eigenkapitalbasis in den Unternehmen. "Solche Vorschläge sind zielgenauer als Steuersenkungen", sagte der SPD-Politiker, der bis 2018 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium war.

Quelle: dts Nachrichtenagentur